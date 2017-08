La défaite de la RDC au CHAN: Psychologie et Mental des Léopards, troublés par le changement de coach

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Championnat de la CAF des joueurs évoluant dans le Continent dit, Championnat d’Afrique des Nations CHAN, se joue au niveau des éliminatoires du troisième tour de la 5ème édition, dont la phase finale prévu en janvier 2018, au Kenya. Le zénith du moral de ce championnat dans le chef des athlètes congolais viendrait de l’assurance psychologique du fait d’avoir été champion en titre de la dernière édition. Mais le changement de coach en plein éliminatoires a été le premier grand péché. Par ailleurs, aussi simple et négligeable que cela puisse paraitre, chaque entraineur a un programme que les athlètes intériorise et en font un système de fonctionnement en ce qui concerne le football et voir même un partie de leur style de vie. C’est à ce titre que la place même du staff médical est utilisée de manière différente selon les entraineurs. Notamment, le travail du médecin psychologue. Lequel a manqué au travail de préparation pour le match qui nous a sortie de la CHAN par les Diables Rouges. A cet effet, le changement d’entraineurs pour cette équipe a pesé lourd sur l’ensemble de la qualité de perception du jeu de la part du nouvel entraineur en chef.

En fait, une défaite pour laquelle les responsabilités ne peuvent qu’être que totalement partagé. Bien que la principale cible reste les footballeurs, il faut noter que les athlètes rendent sur le terrain le travail que leur ont donné l’entraineur. Du reste, il est fréquent d’entendre qu’il n’y a pas des mauvaises troupes mais plutôt des mauvais chefs. La principal question est celle de savoir à ce niveau si les exercices que l’entraineur en chef a prévu sur le plan psychologique pour que les léopards avaient pour but de travailler aussi le mental et la psychologie qui accompagneraient les joueurs vers une victoire certaine. Puisque la présence du staff médical ne se limite pas à soigner les blessures. Les principales attributions de la médecine du sport sont celles de prévenir les différents problèmes médicaux. Notamment ceux liés à la psychologie, au mental, à la morale et à tout ce qui touche au système nerveux pure. Puisque sans tout ce qui précède, l’athlète ne peut tout compte ne fait rien faire.

Relativement au match allé qui a opposé les Diables Rouges aux Léopards au terrain du stade de la Concorde de Kintele a 27 km de Brazzaville ; le moral était très haut pour les athlètes de la RDC. Mais que s’est-il passé pour le match retour ? Les entrainements techniques avec assistance médicales directes avaient-elles eu lieu ? Notamment les entrainements d’imagerie mentale ; qui consistent à travailler mentalement le match. Ces entrainements permettent à l’athlète de visualiser la prochaine rencontre sur toutes les combinaisons possibles. Et la présence du médecin est indispensable puisque le joueur est conduit par le staff technique et médical dans ces exercices. Ils font partie des entrainements mentaux le plus proche de la réalité. Ce qui implique la respiration, le battement de cœur, et donc la circulation sanguine et les sensations musculaire comme si le joueur était sur le terrain. Ce qui provoque des fatigues mentales très sérieuses. Mais il n’est pas évident que ces exercices aient eu lieu. Le comportement des Léopards ont prouvé la présence du programme du coach précèdent en lutte contre le programme du nouveau. C’était une manifestation de la faiblesse Psychologique et mentale. Conséquence des changements administratif oubliant totalement les concernés ; donc les footballeurs.

En somme, le changement d’entraineur est un facteur psychologiquement et mentalement aussi troublant pour les athlètes. Une notion à laquelle l’administration n’aurait pas accordée suffisamment d’attentions. Puisque le changement est intervenu pendant que le championnat avait déjà été lancé. Cette notion semble négligeable, mais il y a lieu de n’est pas ignorer que les dernier acteurs collecteurs du travail de tous les staffs c’est les footballeurs. Sont cerveau doit être préparer à tout moment sur une situation. Eviter de le brusquer est un bon préalable dans la destination vers la victoire.

(Hana Kel)