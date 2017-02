la Commune de Kintambo: Le mauvais raccordement électrique à la base d’un incendie

Un embouteillage monstrueux a troublé, lundi 27 février aux alentours de 19 heures, le tronçon des avenues Bangala et Kasa-vubu dans la commune de Kintambo. Cette situation s’est poursuivie jusqu’à l’arrêt maison Mbungu, en bouchant l’entrée principal du quartier Macampagne. Au même moment et non loin de là sur l’avenue trois vallées, un incendie se déclarait à la maison voisine directe de celle de l’honorable Patrick Bologna. Un drame qui a mis en danger la villa du député national. Ce, pendant que les sapeurs-pompiers se débattaient pour atteindre le lieu de l’incident, mais très difficilement.

Pour des raisons présumées de mauvais raccordements électriques, la partie avant de cette résidence dont les propriétaires se trouveraient à l’étranger a pris feu. Selon les voisins, ladite maison est habitée par un parent des propriétaires en question. Au moment où le feu a attiré l’attention des riverains du coin, la maison était vide. Ceci parce que les deux personnes qui y résident serait allés à l’église. La grille de la parcelle était donc totalement fermée et le feu a fini par prendre considérablement de l’ampleur. Ce qui mettait en danger la maison du député Patrick Bologna. Plus d’une demi-heure pendant que l’incendie s’agrandissait, les embouteillages sur les avenues Kasa-vubu ainsi que Macampagne ont pénalisé la circulation des véhicules. Ce, en empêchant ainsi le camion anti incendie de l’Hôtel de ville de Kinshasa d’accéder sur l’avenue trois vallées pour éteindre le feu. Par ailleurs par solidarité, les jeunes du quartier mobilisés comme un seul homme se sont donc battus sans matériels appropriés pour ralentir l’évolution des flammes. A cette même occasion, un engouement s’est constaté non loin de la maison du député. C’était sûrement pour prendre toutes les dispositions en place de façon à ce que l’incendie ne dégénère pas jusque chez cet élu du peuple de la Funa. Certains voisins pensent même que la prise en charge des véhicules anti-incendie pour secourir les voisins a été une de ses initiatives. Sinon, sa maison aurait été touchée par le feu.

Après de grandes tractations sur un tronçon réputé de battre le record des embouteillages dans la ville, le camion anti-incendie a pu rejoindre le lieu. Accueilli par des photos et des cris de moquerie à cause du retard avec lequel ils se sont rendu sur le lieu, les pompiers se sont précipités en professionnel. Ce, pour venir au secours a cette maison dont les propriétaires n’étaient pas toujours de retour jusqu’à l’arrivée des sapeurs-pompiers.

Le malheur est que le véhicule anti incendie ne contenait pas suffisamment de pression pour pomper l’eau et éteindre rapidement le feu menaçant. D’autre part avec des tuyaux troués, le travail semble être plus lent parce que toute l’eau prévue pour éteindre le feu s’évacuait en fouillant à travers les tuyaux. Et à cet effet, toute la partie avant de la parcelle des voisins fut emportée par le feu. Bien que les sapeurs-pompiers ont fait ce qu’ils ont pu. Heureusement, aucun dégât de perte en vies humaines n’a été constaté.

(Hana Kel)