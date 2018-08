La communauté Katangaise rend hommage au Raïs et soutient la candidature de Ramazani

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Après le geste qu’il a posé, en ne voulant pas torpiller la constitution comme la plupart de ses collègues présidents Africains, Joseph Kabila est devenu un modèle. Les hommages viennent de partout. Des Etats-Unis d’Amérique en passant par l’Europe, l’Asie et l’Afrique, tout le monde salue à sa juste valeur l’acte posé par le président congolais. Ainsi, il aura déjoué les plans diaboliques concoctés par les ennemis du Congo à partir de l’étranger. Le choix opéré sur Ramazani Shadary ne manque pas de lui attirer des hommages et autres reconnaissances.

C’est dans cette optique que le mardi 28 août 2018, l’espace Roméo Golf à Kinshasa a accueilli les filles et fils de l’espace Katangais venus sur invitation de la Dynamique pour l’Eveil de la Conscience Katangaise. Ce rendez-vous avait un grand sujet au menu à savoir, le soutien au choix du chef de l’Etat Joseph Kabila Kabange qui a désigné l’honorable Emmanuel Ramazani Shadary, candidat du Front Commun pour le Congo (FCC) à la présidentielle 2018.

En présence du candidat du FCC, le Vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur et Sécurité, Henri Mova Sakanyi, natif du Katanga, a tenu un discours touchant détaillant les années passées avec celui qu’il appelle affectueusement Ramz. S’exprimant en Swahili, il a démontré combien Ramazani Shadary qui est natif du Maniema n’est pas moins un Katangais à bien d’égards pour avoir été forgé à l’espace Katangais avec un diplôme obtenu à Kalemie, des études universitaires faites à l’Unilu, sans parler du fait qu’il a même été délégué de la Société Civile du Katanga à la conférence nationale souveraine. Prenant à son tour la parole, dans un Swahili très lushois, Ramazani Shadary a remercié ses hôtes qui, rendant hommage au Chef de l’Etat, le Président Joseph Kabila Kabange, lui ont assuré le soutien des 5.000.000 d’électeurs de l’espace Katangais.

JMNK

