La Communauté « C.M.E.G.S.E » inaugure son centre d’évangélisation à N’Djili

Dans Mathieu 28, Jésus-Christ avait dit : « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde »… C’est sur base de cette recommandation que le Prophète Lescony Manzambi Kiala a eu l’idée de mettre sur pieds une communauté ecclésiastique baptisée « Communauté la Montagne Évangélique de Guérison par le Saint-Esprit, CMEGSE, qui compte aujourd’hui de nombreux fidèles, principalement dans son fief sur la 5ème rue n° 507 au quartier De bonhomme dans la commune de Matete.

Au nom du Seigneur, ce jeune Pasteur est en train d’opérer des miracles en démontrant à la face du monde que dans son prêche en recommandant à ses onze disciples d’aller à travers le monde propager la bonne parole, Il avait pleinement raison. Ceux qui s’accrochent à sa parole, trouvent la bénédiction et la guérison. Les miracles ne cessent de s’accomplir par l’exhortation du Prophète Lascony Manzambi Kiala dont les échos ont déjà traversé les limites de sa juridiction de Matete pour aller se répercuter sous d’autres contrées plus lointaines. C’est depuis l’âge de 12 années qu’il a commencé à servir l’Eternel et, comme il se cesse de le dire, il continuera encore à le servir d’avantage s’Il lui prête une longue vie sur terre.

Ainsi dans l’accomplissement de la mission qui est la sienne, et pour aller partout où la bonne parole lui recommande, la Communauté la Montagne Evangélique de Guérison par le Saint Esprit sous la conduite éclairée du Prophète Lascony Manzambi Kiala, procède ce dimanche 26 février 2017, à l’inauguration de son Centre Evangélique situé sur rue Ngana n°21, au quartier 4 dans la commune de N’Djili.

Pour la circonstance, le Chef spirituel et représentant légal, Lascony Manzambi Kiala, compte sur la participation massive des fidèles de la grande Communauté « La Montagne de Guérison par le Saint-Esprit » pour louer l’Eternel pour ses bienfaits. Car quiconque croit en Dieu a la vie sauve. Il y aura aussi d’autres invités qui viendraient ailleurs pour ajouter un plus à cette manifestation festive qui connaîtra en animation la participation de plusieurs groupes chrétiens hôtes.

