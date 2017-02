La colère de Monsengwo : « l’église catholique est visée, de manière intentionnelle »

Cardinal métropolitain, Laurent Monsengwo Pasinya ne pouvait rester aphone face à la fripouillerie qui cible depuis quelques jours et ce, de manière apparemment délibérée, les installations de l’ église catholique Romaine. Laurent Monsengwo évoque un regain de peur doublé d’ incertitude et de colère.

« Nous avons appris avec indignation, le samedi 18 février 2017 l’incendie d’une partie du Grand Séminaire de Malole par des inciviques, qui ont semé la terreur chez les sœurs carmélites voisines dudit séminaire à Kananga, dans la province de Kasaï Central », s’ indigne l’ archevêque de Kinshasa qui dénonce aussi les menaces proférées par des inconnus contre les autorités de l’ église catholique.

Revenant sur la visite punitive des inciviques à la paroisse Saint Dominique de Limeté, le cardinal Monsegwo regrette la profanation de ce lieu de culte. « ils ont renversé le tabernacle, l’autel a été sérieusement saccagé, des bancs ont été cassés, jusqu’à vouloir incendier l’église ». Des actes qui frisent la barbarie, énergiquement condamnés par Laurent Monsengwo qui croit que l’ église catholique est visée, de manière intentionnelle, pour torpiller sa mission de paix et de réconciliation. Il faut dire que ces incidents malheureux se produisent au moment ou l’ épiscopat congolais offre ses bons offices dans les discussions en cours entre signataires et non signataires de l’ accord de la cité de l’ OUA.

Tout en encourageant la démarche de la Cenco, Laurent Monsengwo invite avec insistance les acteurs politiques à faire preuve de sagesse, de retenue, d’esprit démocratique pour résoudre la question relative à la désignation du Premier ministre et aux autres questions connexes, en vue de débloquer la situation. Ce serait aussi estime l’ archevêque de Kinshsasa, une façon de ne pas souiller la mémoire d’ Etienne Tshisekedi qui s’ est battu, insiste-t-il pour la paix durable dans la justice, la vérité et l’amour du peuple