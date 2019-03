La CIME réfléchit sur les différents moyens de lutter contre la fraude et la corruption électorales

Les Chefs des Confessions religieuses, Membres de la Commission d’intégrité et médiation électorales (CIME), ont eu ce jeudi 28 mars 2019, à Mont- Fleury, siège de l’institution, une importante et enrichissante matinée de réflexion sur l’intégrité électorale. Cette activité organisée avec l’appui de l’Institut alternatives et initiatives citoyennes pour la gouvernance démocratique (l-AICGD) a eu pour thème: «Comment lutter contre la corruption et la fraude électorales en République démocratique du Congo ?».

Pendant près de trois heures, Me Sylvain Lumu, Coordonnateur de l’I-AICGD, et Me Pacifique Nkunzi, chercheur à l’école de formation électorale en Afrique centrale (EFEAC), tous deux juristes et experts électoraux, ont échangé avec les membres de la Plénière de la CIME sur ces problématiques qui ont particulièrement suscité un sérieux débat social au niveau de la population congolaise à la suite de l’élection des sénateurs.

Prenant en compte l’expérience vécue lors des élections présidentielle, législatives nationales et provinciales ainsi que celles des sénateurs, la CIME s’est résolue à continuer dans la recherche des réponses efficaces afin de prévenir les conflits électoraux et de veiller à l’intégrité des processus électoraux.

Dans ce cadre, les Chefs de Confessions religieuses entendent associer les différentes tendances de la Société civile dans cette démarche pour mener ensemble un plaidoyer efficace auprès des autorités de la RDC.

Félicitant les deux intervenants pour la qualité de leurs prestations, le Révérend Elebe Kapalay Delphin, président de la CIME, a invité les membres de la CIME et les experts à approfondir davantage cette réflexion dans le but d’aider le pays à relever les défis qui sont les siens dans le processus démocratique.

