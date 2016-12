La chanson : ‘’Batu ya Congo’’ mobilise pour un engagement citoyen

Quatre ans après l’indépendance nationale qui remonte en 1960, le Congo s’abreuvait encore dans les réserves de l’administration coloniale. Le pays avait pourtant d’un engagement citoyen, en vue de s’assurer un devenir responsable. Pascal Tabu Rochereau devenu plus tard ‘’Seigneur’’ Tabu Ley avait chant, dans l’African Jazz de Kabasele Tshamala dit Grand Kallé, la chanson intitulée : ‘’Batu ya Congo’’ (entendez : Les (autochtones) Congolais). ‘’Kobongisa mboka eponi moto te, moto nionso na mosala‘’ (Pour dire : (Développer le pays, c’est l’affaire de tous. Tous au travail). En effet, cet appel de l’artiste corrobore un engagement que les fils et filles de ce pays ont pris à travers l’hymne national ‘’Le Débout Congolais ‘’ : ‘’Nous bâtirons un pays plus beau qu’avant dans la paix ‘’. Trente-cinq plus tard, en 1999, feu M’Zee Laurent Désiré Kabila a exprimé son credo en ces termes : « Le Congo est conscient de son rôle dans le concert des nations ». Et sur ces entrefaites, le président de la République a lancé la ‘’Reconstruction nationale’’. ‘’Peuple, la paix et la dignité nationale se gagnent’’, a-t-il mobilisé.

Texte de la chanson

Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi tee tika tobongisa. Toluka lisanga bayaya na biso bakolo. Batu ya Conseil oye e. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoyi.

Maloba : kobongisa mboka eponi moto te, moto nionso na mosala.

Refrain : Batu ya Congo o ye ee (3x),

mwan’a Congo,

Batu ya Congo o ye ee

yoka lelo o ; Batu ya Congo o ye ee

Banda Parlementaire, Batu ya Congo o ye ee

kino maçon, Batu ya Congo o ye ee

Kalaka na bureau ; Batu ya Congo o ye ee

Bongisa mboka o ; Batu ya Congo o ye ee

Bino commerçants ; Batu ya Congo o ye ee

Ba musiciens ; Batu ya Congo o ye ee

Univ Lovanium; Batu ya Congo o ye ee

Pe na primaires, Batu ya Congo o ye ee

Maloba : Oyo mboka kitoko, Congo !

Batu ya Congo o ye ee (2x)

Mwan’a Congo, Batu ya Congo o ye ee

Yoka lelo; Batu ya Congo o ye ee

Banda Parlementaire ; Batu ya Congo o ye ee

Kino maçon ; Batu ya Congo o ye ee

Kalaka na bureau ; Batu ya Congo o ye ee

Bongisa mboka o ; Batu ya Congo o ye ee

Bino commerçant, Batu ya Congo o ye ee

Ba musiciens ; Batu ya Congo o ye ee

Univ Lovanium ; Batu ya Congo o ye ee

Pe na primaire ; Batu ya Congo o ye ee

Mwan’a Congo; Batu ya Congo o ye ee

Bongisa mboka o o

Traduction

Nous, jeunes congolais en ce jour réunis, avons pris la résolution de changer les choses. Et cela, avec le concours des aînés, en qualité de conseillers. La population du Congo et jeunesse nationale, ont pris le devant pour transformer leur pays. Car le développement du Congo, c’est l’affaire de tous. Et tous sont disposés à s’entendre.

Monologue: Développer le Congo, c’est l’affaire de tous. Tous au travail.

Refrain : Les autochtones du Congo (3x),

Vous, fils du Congo

Chœur : les autochtones du Congo

Ecoutez aujourd’hui ceci; les autochtones du Congo

Du Parlementaire ; les autochtones du Congo

Jusqu’au maçon ; les autochtones du Congo

Et les bureaucrates ; les autochtones du Congo

Développez le pays ; les autochtones du Congo

Vous, commerçants ; les autochtones du Congo

Les musiciens ; les autochtones du Congo

De l’Université Lovanium; les autochtones du Congo

Jusqu’en primaire ; les autochtones du Congo

Monologue : Quel beau pays que le Congo!

Les autochtones du Congo (2x)

Vous, fils du Congo ; les autochtones du Congo

Ecoutez aujourd’hui ceci ; les autochtones du Congo

Du Parlementaire ; les autochtones du Congo

Jusqu’au maçon ; les autochtones du Congo

Et les bureaucrates ; les autochtones du Congo

Développez le pays ; les autochtones du Congo

Et vous, commerçants, les autochtones du Congo

Les musiciens ; les autochtones du Congo

De l’Université Lovanium ; les autochtones du Congo

Jusqu’en primaire ; les autochtones du Congo

Fils du Congo; les autochtones du Congo,

Développez le pays

(Payne)