La CEFMC rend grâce à Dieu pour l’élévation du ministre Lumeya

Une première pour la Communauté des églises des frères mennonites au Congo (CEFMC) où les fidèles de cette communauté membre de l’Eglise du Christ au Congo, ont honoré hier dimanche dans la commune de Ngaba l’élévation de Me Lumeya Dhu Maleghi au poste du ministre des Affaires Foncières. Rempli comme un œuf, l’église CEFMC a fêté cet événement à travers un culte d’action de grâce pour dire merci à Dieu.

Au cours de ce culte qui a été concélébré par des révérends pasteurs venue de partout et animé par les différentes chorales de cette église, l’officiant du jour, docteur Mzashi Lumeya, a recommandé à Me Lumeya de garder toujours sa conduite irréprochable et d’avoir une oreille attentive à la communauté. Et ce, avant d’imposer les mains sur le couple Lumeya.

Pour sa part, le ministre Lumeya, en bon Chrétien, a accepté avec humilité les recommandations de l’homme de Dieu devant ses invités de marque dont Joseph Olenghankoy, président du CNSA ; Ingele Ifoto, ministre de l’Energie ; Jhon Kwete de la Coopération Internationale, Eva Mwakasa de la Recherche scientifique, et Jean-François Mukuna, vice-ministre des Finance. Tous membres du Rassemblement qui ont tenu à accompagner leur frère, non seulement dans le combat politique, mais aussi pour implorer Dieu d’agir pour la paix et l’unité de la Nation congolaise, a fait savoir le ministre Ingele Ifoto, qui n’a pas caché ses sentiments de bonheur et de satisfaction après ce culte d’action de grâce. Rappelons que, comme on le dit souvent: chanter c’est prier deux fois, le Fr. Patrice Ngoyi Musoko et son groupe ont clôturé ce culte en emballant tous les fidèles dans la louange.

À la fin de ce culte et après avoir reçu la bénédiction divine, comblé de joie, le président du CNSA avec toute l’équipe ont répondu au souhait de la population de faire marche à pied depuis l’église CEFMC de Ngaba jusqu’à Lemba terminus. Une mobilisation tous azimut qui ne dis pas son nom comme a indiqué le porte-parole de la circonstance Ingele Ifoto qui a profité de l’occasion pour appeler les Kinoises et Kinois à s’enrôler massivement.

(JMNK)