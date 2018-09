La 3ème édition du FIPA ouvre ses portes à Limete avec plusieurs sensualités à l’affiche

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Du vendredi 7 au dimanche 9 septembre 2018, sous le haut patronage du Président de la République, Chef de l’État, s’ouvre à la Place de la Reconstruction (Echangeur de Limete), la 3ème édition du Festival International des Peuples Autochtones (FIPA). Ce qui va attirer une multitude de sensualités culturelles venues de divers horizons.

A l’affiche, de nombreux groupes musicaux et artistes vont se relayer sur la piste afin d’y ajouter de notes très agréables pour la réussite de l’événement. Des artistes tels que le jeune Inno’ss B’, Robinho Mundibu, Gaz Mawete, Fàbregas Mbuyulu le métis noir, …le groupe Bayouda du Congo aile Kadiyoyo en plus d’autres groupes autochtones venus du Congo profond, du Brésil, du Congo Brazza et du Gabon vont présenter au public des spectacles hautement culturels afin d’inscrire en lettres d’or cette 3ème édition du Festival International des Peuples Autochtones.

Kingunza Kikim Afri/Cp

