La 3ème édition des Journées culturelles des communautés du Bassin de l’Uélé prévue à Isiro

Après les deux premières éditions réussies à Kinshasa ( 2013 et 2014) , la 3ème édition des Journées culturelles des Communautés du Bassin de l’Uélé’ 2017 se tiendra bientôt à Isiro, a confirmé hier à la presse Michel de la Croix Batebe , Coordonateur national de la Dynamique culturelle pour le Développement du Bassin de l’Uélé. Cette plateforme remonte en en 2013 à Kinshasa. Elle regroupe les populations mieux les ressortissants du long de la rivière dénommée « Uélé » qui baigne une bonne partie de l’ex. Province orientale notamment les nouvelles provinces du Bas-Uélé, du Haut-Uélé, et de l’Ituri ainsi qu’une partie de la province du Nord Ubangi (Equateur). L’objectif primordial est de faire réfléchir sur le développement du Bassin de l’Uélé, partant de leurs spécificités culturelles. Il s’agit d’un angle culturel basé sur la puissance du nombre non exploité jusque -là , constituant un point d’intersection, un espace de dialogue et d’échange, un socle , un dénominateur commun qui met tout le monde ensemble a déclaré M. Michel de la Croix Batebe. Et, d’ajouter que plusieurs délégations de l’intérieur et d’ailleurs y sont attendues. Au menu pendant toute une semaine, il est prévu de grandes conférences sur les priorités de développement , l’orientation de l’appui de l’Etat , des besoins en termes de développement en vue d’une bonne canalisation à la base ainsi que des prestations des groupes folkloriques des communautés du Bassin de l’Uélé , une descente pour palper du doigt les réalités locales.

L’an passé , la coordination nationale de la Dynamique pour le Développement du Bassin de l’Uélé a effectué une mission d’installation des délégués officiels des provinces du Bas-Uélé et du Haut –Uélé , après des séminaires de formation et de sensibilisation sur la culture du Bassin de l’Uélé ainsi que la vision projetée ,des contacts finalisés en assemblées générales provinciales , au cours desquelles les délégués ont reçu officiellement mandat d’installer des antennes locales au niveau de chaque territoire . . En plus, cette organisation sociale est représentée valablement à l’étranger par des antennes internationales animées par des fils et filles du Bassin de l’Uélé vivant à l’étranger , a revelé Michel Batebe tout en déclarant l’installation de celles du Canada et de la Belgique, un motif de fierté, appuie-t-il, car la culture est l’âme d’un peuple, un moteur de développement et, dans le cas précis, la culture du Bassin est à défendre. La Dynamique pour le Développement du Bassin de l’Uélé constitue une plateforme mieux une organisation à caractère culturel qui regroupe en son sein des réseaux des associations ainsi que des personnalités du Bassin de l’Uélé en tant qu’espace culturel. Pourquoi les appelle –t-on populations de l’espace culturel du bassin de l’Uélé ? – C’est simple, ils mènent un modèle de vie, une culture, une manière propre de pleurer leurs morts , des recettes culinaires qui leur sont propres.

Haut- Uélé et Bas-Uélé , un coin meurtri…

Très confiant du travail réalisé à voir l’oreille attentive constatée auprès des différentes communautés malgré l’existence des partis politiques, des églises, des mutuelles, … la culture constitue un socle, un point de départ de développement, surtout que dans ces milieux du Bassin de l’Uélé, il s’agit d’un coin meurtri. Il y a un besoin énorme en termes de développement qui mérite une attention particulière de la part du gouvernement a martelé Batebe Michel responsable de cette organisation sociale dans son carnet de voyage. Il interpelle le gouvernement congolais à accompagner les gouverneurs dans divers problèmes que connait le Bassin de l’Uélé. C’est notamment l’incursion armée, Bororo, l’absence de routes de desserte agricole et d’aéroports, ce qui occasionne un défaut d’échanges commerciaux. Un appel pressant est lancé aussi auprès des divers organismes internationaux plus actifs à l’Est, a conclu M. Michel de la Croix Batebe.

(Franck Ambangito – Baabamotiga / CP)