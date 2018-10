Kyokushin: La RDC envisage une participation honorable au championnat d’Afrique Australe à Lusaka en Zambie

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

A l’approche du championnat d’Afrique Australe de Kyokushin prévu du 3 au 5 novembre 2018 dans la ville de Lusaka en Zambie, les athlètes de la RDC qui y sont vivement attendus sont déterminés à réussir une participation honorable.

Le chef de branche Me Randy et le DTN Me Robot Mutombo, s’activent dans les présélectionnés kinois en attendant de faire la jonction avec les sélectionnés en provenance de l’intérieur du pays. Le tout se passe sous l’œil vigilant de M. Sammy Kimbata Zigoniga, président de la Fédération de Kyokushin Kan de Karaté Do du Congo et des autres grands maîtres.

D’après Me Randy, à ce championnat d’Afrique de Lusaka, la délégation de la RDC sera forte de 12 athlètes et 3 officiels. Sont attendus à Kinshasa pour la suite de la préparation, 4 athlètes en provenance du Kongo Central. Il s’agit de : Patrick Bomona, Chinois Mbaka, Blado Zédi et Trésor. Me Brandon Ntumba de Kananga s’amènera avec 3 athlètes. Tshikapa enverra Me Bhodi. Me Erno du Katanga sélectionnera deux athlètes.

Antoine Bolia

