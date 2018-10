Kyokushin: Attendus au championnat de l’Afrique Australe à Lusaka en Zambie, Les athlètes de la RDC en phase de préparation

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Du 3 au 5 novembre 2018, la ville de Lusaka en Zambie va abriter le championnat d’Afrique Australe de Kyokushin. Les athlètes de la RDC y sont vivement attendues.

Dans le cadre des préparatifs, sous l’encadrement de chef de branche Me Randy et du DTN Me Robot Mutombo, les présélectionnés ont une séance d’entrainement, le dimanche 14 octobre 2018 au terrain de basket-ball de Lemba Terminus. M. Sammy Kimbata Zigoniga, président de la Fédération de Kyokushin Kan de Karaté Do du Congo était présent. Etaient également présents, Me Baygon, Me Elie Yamba chargé de discipline de la fédération, Me Berert (Vice-Président Ligue de Kinshasa) et Me Dechrist, Directeur Technique de la ligue de Kinshasa.

Pour le président de la Fédération, cette séance d’entrainement fait partie des activités de la Fédé où existes des entrainements de routine et des entrainements spéciaux. Et la fédération qui a déjà la reconnaissance sur le plan international, mais il reste la reconnaissance des athlètes de la RDC. Pour ce faire, la Fédération est obligée de former et perfectionner pour répondre aux normes internationales. L’aboutissement de tout cela, c’est l’obtention d’un certificat ou un enregistrement pour qu’on sache la potentialité de la RDC en la matière. Ce sont des paramètres qui vont permettre à la discipline de tendre vers l’olympisme en 202O et la RDC espère être là. Quant à l’organisation du championnat national, avec le début difficile cette année, d’abord prévu à Kimpesse au Kongo central, ensuite repoussé soit au mois d’octobre ou novembre 2018 mais probablement cette fois-ci dans la ville de Bandundu. Présentement la discipline est implantée au Kwolu à Kikwit, à Maindombe, à Mbuji-Mayi dans le Kasai, à Kananga au Kasaï Central, à Kimpesse au Kongo Central, au Katanga, à Mbandaka Mongala et à Kinshasa.

Pour revenir au championnat d’Afrique de Lusaka, la sélection sera composée de 12 athlètes et 3 officiels. Sont attendus à Kinshasa, 4 athlètes en provenance du Kongo Central. Il s’agit de : Patrick Bomona, Chinois Mbaka,Bmado Zédi et Trésor. Me Brandon de Kananga s’amènera avec 3 athlètes. Tshikapa enverra Me Bhodi. Me Erno du Katanga sélectionnera deux athlètes.

Antoine Bolia

