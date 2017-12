Kwilu : le Japon fait couler de l’eau potable à Bulungu

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Dans un communiqué de presse parvenue à l’Avenir, il nous revient que le samedi 25 novembre dernier, M. Yukuo Murata, Conseiller et Chef de Mission Adjoint de l’Ambassade du Japon en République démocratique du Congo, a participé à la cérémonie d’inauguration du Projet d’ « Installation du Système d’approvisionnement en Eau potable dans le Territoire de Bulungu » dans la Province du Kwilu.

Ce projet, financé à hauteur de cent-quatre- vingt-un- mille-six- cent-six dollars américains (181.606 US$) dans le cadre du Don aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine, est le deuxième exécuté, en collaboration avec Yamaha Motors en République Démocratique du Congo. Ce, à la suite du Projet d’ « Installation d’un Système d’Approvisionnement en Eau Potable dans le quartier de N’djili-Kilambu » dans la Commune de Mont-Ngafula à Kinshasa inauguré en juillet 2016.

Dans son allocution, M. Yukuo Murata s’est dit heureux de pouvoir participer à la cérémonie d’inauguration de ce système qui permettra de fournir plus de 8.000 litres d’eau purifiée par jour, répondant aux normes internationales standards de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) grâce à un mécanisme de filtration sableuse ne requérant pas l’utilisation de produits chimiques et fonctionnant par énergie solaire.

Pour rappel, ce projet a été conclu en date du 11 mars 2016 entre l’Ambassade du Japon et l’Association des Ressortissants de Fatima, AREFA en sigle.

En guise de conclusion, le Conseiller et Chef de Mission Adjoint de l’Ambassade du Japon a exhorté les habitants de Bulungu à protéger, entretenir, et assurer la bonne gestion de ce système d’épuration, et a émis le souhait de voir ce projet devenir le symbole d’amitié entre la République Démocratique du Congo et le Japon.

Emmanuel Badibanga