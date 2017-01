Kongo central: La vocation agricole de Patu contraste avec la détérioration du réseau routier local

Pour son développement, le secteur de Patu (dans le Mayumbe) compte plusieurs axes routiers de desserte agricole. L’Association générale des ressortissants de Patu, AGRP fait le lobbying auprès des décideurs, en vue de la réhabilitation de ces voies de desserte agricole. Cette déclaration ressort d’un entretien accordé au pasteur Pambu wa Pambu Maurice, notable, président de l’AGRP/Kinshasa district de la Funa et chargé de l’aumônerie. A cet effet, a-t-il ajouté, la population est presque jeune et disponible, pour prêter main-forte à l’action du gouvernement central au niveau local. Cette association qui remonte en 1978, est conduite par le Professeur Masiala-Ma- Solo André. A ce jour, il est le président général, considéré comme un vrai patriote, venu emboîter les pas aux anciens, pour relancer la plateforme. Car un groupe de sages (anciens), déjà en cette année-là, partageaient la même vision de mettre ensemble les ressortissants de Patu dans le district du Bas-Fleuve.

Sous la dynamique de son président général, l’Association a pris, depuis, un nouvel élan et vise à consolider l’unité des ressortissants de Patu. A cet objectif s’ajoutent d’autres non moins ambitieux : assurer le développement socioéconomique ; encourager la valorisation et le rayonnement de l’humain, notamment par la promotion de la culture du secteur ; assurer l’émergence du mental des originaires…

L’AGRP favorable au dialogue inclusif

De par ses objectifs, l’Association sue évoquée n’est pas un parti politique. Etant donné que la politique s’occupe du quotidien du souverain primaire, ainsi, au regard des nationalistes à son actif, la plateforme s’emploie utilement à appuyer, dans leur ensemble, les initiatives du gouvernement et la vision du Chef de l’Etat. A l’exemple du dialogue. A ce point précis, l’AGRP s’inscrit favorablement dans la logique d’un dialogue inclusif, en vue d’une paix durable en RD Congo.

L’Association générale des ressortissants de Patu est implantée au Kongo central : Boma, Kinza-Mvuete, Moenge, Manterne, Matadi, Nlemba et à Patu même.

Le siège social et administratif est situé sur 7ème rue Place commerciale à Limete, les réunions se tiennent mensuellement sur l’avenue colonel Ebeya à la Gombe.

Outre le président, la structure de fonctionnement prévoit un 1er et un 2ème Vice-président et un secrétaire général, respectivement MM. Joseph Seke, Masitu Vangu, Evariste Mayala. Le staff dirigeant comprend également des conseillers, un président de district et des présidents provinciaux. Le secteur de Patu regorge quatorze (14) groupements.

Le 24 janvier courant, les membres résidents dans la ville province de Kinshasa ont gardé une pensée pieuse, en mémoire du doyen et sage Nzita Gilbert, qui a arrêté de vivre depuis le 15 novembre 2015, et repose pour l’éternité en son village natal de Kivatakana, à Mbilu Tolo à Patu. « La famille Nzita Malanda Gilbert exprime sa gratitude aux membres de la plateforme, aux ressortissants de Patu et au président général, pour la marque de l’assistance », a relevé l’orateur.

(Lepa)