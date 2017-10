Kongo central : la police de roulage recadrée à Matadi

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Une série de mesures a été prise ce mercredi à Matadi, dans le Kongo central par les autorités locales. Il s’agit de la suppression de certains postes de contrôle, l’interdiction formelle d’arracher les plaques d’immatriculation des véhicules, de même que la détention illégale des documents de bord par les agents de police de roulage.

Ces mesures s’inscrivent dans le cadre de la lutte contre les tracasseries policières dans la ville portuaire, chef-lieu de province.

Pierre Vika Nsimba

