Koffi-Olomide invite Djuna-Fa à la fête du 35ème anniversaire du Quartier-Latin-International

7 années viennent de se passer depuis que celui que Koffi Olomide avait surnommé Prince du tchatcho avait quitté la capitale congolaise pour une villégiature à Luanda, en Angola. Là-bas, à la tête de son propre groupe musical baptisé “Griffes gauloises”, il ne cesse de séduire le public à cause d’un travail de bonne qualité qu’il produit continuellement en tant qu’artiste professionnel.

Néanmoins, le groupe ” Griffes gauloises” continue de plus bel avec ses nombreuses séances de répétition qui se déroulent à son siège basé à l’esplanade Julisma, un cadre VIP à Luanda. Ce qui ne laisse personne indifférente.

Ayant terminé l’enregistrement de son opus et en prévision des fêtes de fin d’année, le prince du tchatcho se propose, après le tournage de tous les clips de chansons contenues dans sa compile, à descendre à Kinshasa, sauf changement au mois de janvier 2019 afin de venir lui-même assurer at home, la promotion de son œuvre. Mais une information de dernière minute nous signale que Koffi-Olomide vient d’adresser une invitation à son ancien poulain de descendre à Kinshasa incessamment pour prendre une part active à la cérémonie qu’il compte organiser pour les 35 années du Quartier Latin International. Nous en reparlerons.

Kingunza Kikim Afri/Cp

