Koffi-Olomide avait préparé fiévreusement les 32 ans de vie du Quartier-Latin-International

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Hier dimanche, 25 novembre 2018, l’esplanade de la Fikin (Foire internationale de Kinshasa), avait vibré au rythme d’une célébration. C’était à l’occasion de 32 ème anniversaire de l’orchestre Quartier-Latin-International de Mopao-Mokonzi Koffi-Olomide. A cette occasion et pour la réussite de l’événement, le Quadrakoraman avait voulu associer tous les musiciens qui ont eu à évoluer au fil de temps au sein de cette formation musicale. Ils sont tellement nombreux et éparpillés à travers le monde.

Cependant, certains anciens sociétaires de Koffi-Olomide contactés, nous ont fait savoir de leur bonne volonté de participer à cette fête, mais à la seule et simple condition que leur ancien patron leur envoie des billets de voyages aller-retour afin d’éviter toutes déboires car, qui sait! Chose qui n’a pas été faite. Dans ce lot, il y a, par exemple le chanteur Djuna-Fa Makengele dit Prince du Tchatcho qui vit actuellement à Luanda en Angola et qui n’a pas fait le déplacement de Kinshasa pour raison de santé…

Néanmoins, en dépit du mauvais temps sur Kinshasa hier à cause de la pluie, Koffi-Olomide qui était décidé de donner à cet anniversaire une coloration jamais atteinte par d’autres groupes possédait un carnet de bords pleins de stratégies, pleines de surprises. Les artistes (musiciens et danseuses) du Quartier-Latin-International ont reçu des voitures. D’autres cadeaux, non de moindres, dont des appareils électroménagers ainsi que des téléphones androïdes ont été aussi remis à certains collaborateurs de Papa-Bonheur.

L’invitation était donc lancée à tous les koffiphiles de s’approcher près de l’étable afin de recevoir, sans discrimination, des primes d’encouragement que le Quadrakoraman avait prévu pour eux. Une première dans l’histoire de la musique kinoise pour ne pas dire congolaise.

Kingunza Kikim Afri/Cp

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.