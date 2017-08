Kinshasa : une dame accidentée suite aux tracasseries policières

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Un motif d’interpellation non fondé de la part de la police de circulation routière fait une victime sur le boulevard du 30 juin, tout prêt de la grande poste, dans la matinée de ce jeudi 24 août 2017.

Voulant arrêter un conducteur de taxi communément appelé ketch, sous prétexte qu’il a violé le code de la route, pourtant garé sur les lieux indiqués, le chauffeur a appuyé sur l’accélérateur pour échapper à ces agents prédateurs. Hélas, laissant par terre derrière lui une jeune dame, passagère, qui descendait déjà un pied posé hors du véhicule.

La victime, non autrement identifiée, est grièvement blessée à la jambe avant d’être conduite par les bons samaritains au centre de santé le plus proche. Tout cela, à ses frais. Les policiers et le conducteur ont simplement pris le large.

Addy Kitoko