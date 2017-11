Kinshasa: une ambulance remise au Centre médical de la DGI

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le centre médical de la Direction générale des impôts (DGI), sis 2ème rue Limete, dans la ville de Kinshasa, vient d’être doté d’une ambulance pimpant neuve, de marque Toyota Land Cruiser.

Il s’agit d’un don du Directeur général de cette entreprise publique, qui a voulu améliorer la prise en charge des malades.

Marlene Basusu

