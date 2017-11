Kinshasa : Un rendez-vous manqué à l’opposition unifiée

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Un rendez-vous manqué ? C’est le moins que l’on puisse dire après que le Rassop, le Mlc et l’UNC aient convoqué, à la va vite, une conférence de presse en réaction à la publication du calendrier électoral par la Ceni, dans la soirée du dimanche 5 novembre 2017.

En lieu et place, le porte-parole de l’UDPS Augustin Kabuya vient de se contenter d’une déclaration devant la presse, reportant sine die ce rendez-vous annoncé de tous les enjeux.

A l’en croire, c’est d’abord parce que ‘’le président du Rassemblement (Ndlr Felix Tshisekedi) est à Bruxelles’’. Et de poursuivre : « ici, nous n’avons que le Président du Conseil des sages. Ils sont en discussions pour organiser le texte ».

Toutefois, cette nouvelle formule dite ‘’Opposition unifiée ’’aux allures de l’Union sacrée des années ’90 promet de rappeler les uns et les autres dans les heures, si pas les jours à venir quant à ce.

Badi

