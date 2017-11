Kinshasa : ouverture de la première année académique à Ecoforleaders

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

C’est parti ! L’École de haute formation des leaders de communion, Ecoforleaders, née du Mouvement des Focolari, vient d’ouvrir officiellement ses portes. L’événement a eu lieu dans la salle Polyvalente de l’école Petite flamme, le samedi 4 novembre 2017 dans la commune de Barumbu à Kinshasa, Rd Congo. Ce, en vue d’un Congo nouveau, une Afrique nouvelle et un monde meilleur.

Plusieurs personnalités, dont essentiellement les députés et sénateurs, les membres du Gouvernement, les chefs de confessions religieuses, les chefs d’entreprises, les professeurs d’universités ont pris part à cette cérémonie de l’établissement né du Mouvement politique pour l’unité, MPPU, qui n’est pas un parti politique, mais un cadre de réflexion et d’échanges enrichissants au sein des Focolari.

Cette présence nombreuse, toutes tendances et origines confondues, témoigne certes, de la noblesse de la vision désormais matérialisée, a-t-on entendu sur les lieux.

Identité et objectifs d’Ecoforleaders

Prenant la parole à cet effet, comme lors de l’annonce, le professeur Shamwana, Directeur d’Ecoforleaders a expliqué que cet établissement qui va délivrer chaque saison des diplômes post universitaires, une “Spécialisation en Leadership de communion et Gestion des Ressources humaines”, vient contribuer efficacement à la formation des hommes et des femmes d’excellence pour une société de véritable paix et de vrai développement aussi bien en Rdc, en Afrique qu’au monde. Et dans les dix ans à venir, au moins 1.000 personnes seront formées et réputées quant à ce.

Bien avant lui, au nom des membres du Mouvement de Focolari, Ghislaine Kahambu, Promotrice d’Ecoforleaders, avait expliqué que le pays est en manque d’unité, et que chacun est une partie de réponse à ce défi, car, comme le disait la Fondatrice du MPPU, « l’humanité est comme un jardin, et la diversité de ses fleurs, une richesse ».

Tous les chefs des confessions religieuses ont salué la vision et promis leur soutien tous azimuts. Le corps professoral par le Prof. Mwabila, les étudiants et les autorités diverses se sont succédé pour bien d’autres mots de circonstance. Deux vidéos venues d’Italie, celle des profs Letizia De Torre du MPPU et Daniela Ropelato, avec d’autres responsables internationaux des études scientifiques et de recherche du MPPU, ont été projetées, ponctués d’intermède musical.

D’ores et déjà, des enseignements seront dispensés le week-end, chaque année, au profit des hommes politiques, des hommes d’affaires, des acteurs sociaux, des acteurs scientifiques, des opérateurs de droit, des acteurs sanitaires, médiatiques, religieux, pédagogiques, artistiques et sportifs. Bref, de toutes les catégories d’élites, races, sexes et religions confondus, qui incarnent l’esprit de fraternité comme principale motivation de leurs activités et services dans leurs domaines respectifs.

Cela étant, il sera aussi question d’impliquer les décideurs à utiliser les nouveaux leaders de communion pour promouvoir la nouvelle classe politique et sociale.

Des modules haut de gamme

Quant aux modules de formation, on peut citer Leadership politique et État de droit; Leadership et Histoire politique du Congo; Socio-anthropologie des conflits armés en Afrique contemporaine; Socio-anthropologie des conflits en Rd Congo; Finances solidaires et promotion sociale; Économie de communion, Mouvement politique pour l’unité; Déontologie du leadership pour un monde nouveau (Rdc, Afrique et ONU ); Pratique du Peace-Building et Peace keeping Système ONU; Religions et action politique; Justice et leadership de communion; Cultures africaines traditionnelles et Action politique; Médias et leadership de communion; Apprentissage quotidien du leadership de communion, avec organisation des Inscrits en Buzz group; Apprentissage professionnel du leadership de communion; Technique du counseling du leadership; …

Et pour se faire, des professeurs d’ici dont trois recteurs de grandes universités congolaises, et d’éminents autres professeurs viendront d’Afrique, d’Europe et d’Amérique.

Au nom du Président de la CENCO, son Secrétaire général a prononcé la formule solennelle d’ouverture d’Ecoforleaders et coupé le ruban pour dire que la promotion des pionniers a démarré son train pour sa gare en mi-juillet 2018.

Emmanuel Badibanga