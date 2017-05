Kinshasa: Ne Mwanda Nsemi s’ est évadé ( Officiel)

On en sait un peu plus sur la situation survenue aux premières heures de ce mercredi à la prison centrale de Makala. Des adeptes de la secte politico-mystico-religieuse Bundu Dia Mayala ont attaqué le centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa vers 04heures pour libérer leur chef spirituel . Arrêté début mars, Zacharie Badiengela alias Ne Mwanda Nsemi a réussi à s’ évader, emportant avec lui, une cinquantaine de co-détenus. Information confirmée par le ministre d’ État en charge de la justice.

“Ne Mwanda Nsemi est en fuite mais nous ne tarderons pas à mettre la main dessus“, menace Alexis Tambwe Mwamba. Le patron de la justice affirme que les dispositifs policiers ont été renforcés sur place au CPRK, question de stabiliser la situation et rétablir l’ ordre public.

Officiellement, quelques dizaines de prisonniers seulement se sont évadés mais des témoins affirment avoir vu plusieurs détenus prendre fuite. La situation semble se calmer mais des tirs sont toujours entendus. L’ attaque de ce matin a fait quelques morts selon nos informations, plusieurs casses sont également à déplorer.

Pour rappel, le député national Ne Muanda Nsemi et son épouse ont été capturés par la police, vendredi 3 mars dans la soirée. Il est accusé notamment d’outrage au chef de l’Etat et d’incitation à la violence.

Jean Pierre Kayembe