Kinshasa : Mgr Monsengwo reçoit les artistes congolais

Les artistes congolais de divers horizons, ont répondu présents à l’invitation leur lancée par Mgr Laurent Monsengwo Pasinya, Archevêque métropolitain de Kinshasa. C’était ce vendredi 10 novembre 2017, en la cathédrale Notre Dame du Congo.

Etaient très remarquables, côté comédiens : Rock Bodo, Saï Saï, Modero, Kwedi, Masumu Dembrindet, … Et Lutumba Simaro, Reddy Amisi, Tonton Lay, Jeannot Bombenga, Verkys Kiamwangana Mateta, Tshala Muana, Nyoka Longo, Doudou Adoula, Paul Balenza,… côté musique. Les photographes étaient représentés par Justin Mutombo ; l’Ecole des arts par Patrick Misasi.

Au nom de ses pairs, l’artiste musicien Jossart Nyoka Longo a remercié l’hôte pour l’initiative, sollicitant en outre le soutien tant moral que spirituel de celui-ci, au profit de tous les artistes congolais.

Prenant la parole pour la circonstance, Laurent Monsengwo a passé un message clair, en cette période aux enjeux multiples. Il les a exhortés à l’amour de l’autre, la fraternité et la surtout la charité, les invitant en outre à « aller vers la perfection tant la médiocrité n’a pas de place dans ce domaine de la vie ».Et cela, en toute conscience, en vue de valoriser leur métier souvent pris à partie.

Badi

