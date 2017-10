Kinshasa : l’immeuble Empire en feu

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Dix millions de dollars américains et plusieurs dégâts matériels. Tel est le bilan provisoire mais très discuté de l’incendie qui s’est déclaré ce vendredi 12 octobre 2017 à l’immeuble commercial « Empire ».

Situé sur l’avenue de la Libération, ex 24 novembre, dans la commune de Gombe, cet immeuble de 3 niveaux a pris feu et les bureaux, salles d’exposition et autres locaux n’ont pas été épargnés.

Nephtalie Buamutala & Marlene Basusu