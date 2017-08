Kinshasa : le signal de Rfi rétabli

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

La radio France internationale est de nouveau captée à Kinshasa. Le signal Rfi a été rétabli cette nuit, après près de 9 mois.

En janvier dernier, le ministère français des Affaires étrangères avait demandé le rétablissement du signal de RFI à Kinshasa. Réponse du berger à la bergère, selon le gouvernement congolais, la Radio France Internationale ” n’était pas concernée par ce que l’on appelle ‘’mesures de décrispation’’ prévues par l’Accord de la Saint-Sylvestre.

Des conditions ont été posées quant à ce, et Lambert Mende, ministre de la Communication et des médias, porte-parole du Gouvernement de Kinshasa, affirme que ladite radio s’y est soumise.

Badi

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.