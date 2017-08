Kinshasa : l’annuaire statistique 2015 publié

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le Premier ministre Bruno Tshibala a présenté officiellement l’annuaire statistique RDC 2015, ce mardi 22 août 2017 à Kinshasa. Celui-ci est réalisé par l’Institut National de la Statistique (INS), avec l’appui de la Banque Mondiale et la Banque Africaine pour le Développement (BAD).

L’ouvrage de 554 pages, avec plus de 550 tableaux, se structure autour de trois parties : la présentation de la République démocratique du Congo ; les Statistiques démocratiques et sociales ; et enfin les Statistiques économiques.

A noter que c’est après plus de vingt ans que la RDC se dote d’un tel document, le septième depuis son accession à l’indépendance.

Addy Kitoko