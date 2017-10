Kinshasa : la route N’Djili Brasseries réhabilitée

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Après plusieurs années de peine due au mauvais état de la route, tous ceux qui ont choisi d’habiter N’djili brasseries peuvent atteindre le centre-ville sans difficulté. Contrairement à ce qu’elle présentait hier comme image (voir photo), la route qui relie ce quartier de la banlieue kinoise à SECOMAF a été complètement réhabilitée par les indiens à la grande satisfaction de tous.

Simon Kabamba

