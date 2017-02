Kinshasa : La police disperse le sit-in de la Lucha devant l’ hôtel de ville

Une manifestation des militants du mouvement citoyen Lucha (lutte pour le changement), a été dispersée ce mercredi matin devant l’hôtel de ville de Kinshasa. Les manifestants voulaient crier leur colère et exprimer leur désapprobation face à l’insalubrité de plus en plus grandissante qui gagne la ville de Kinshasa.

« On était à peu près au nombre de douze. Quand on est arrivé, on a été encerclé par les policiers qui ont commencé à nous embarquer dans leur jeep, l’ un après l’ autre », confie à www.groupelavenir.org, un des manifestants qui a pu s’ échapper. Pour lui, la manifestation était loin d’ être illégale dans la mesure où une lettre d’ information avait été adressée au gouverneur de la ville. Hery Masimbo confirme que quelques – uns de ses collègues ont été interpellés. « Ils ont été conduits vers une destination inconnue », s’ indigne t-il fustigeant ce qu’ il qualifie d’ entrave à la liberté d’ expression, pourtant « Garantie par la constitution », déplore-t-il.

Jean Pierre Kayembe