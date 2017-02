Kinshasa: La Paroisse Saint Vincent de Paul signe son 100ème bulletin d’informations

Le cinquième dimanche du temps ordinaire a été marqué d’un cachet spécial, à la Paroisse catholique Saint Vincent de Paul, située au quartier Kimbangu, dans la commune de Kalamu.

Enjeu de cette journée, la publication du 100ème numéro de son bulletin d’informations paroissiales, lancé le 1er mars 2015. Cet instrument de communications et d’informations conçu par la Commission paroissiale de communications sociales et mass médias, que dirige des mains de maitre, sa présidente Irène Musune Kapenga, a pour objectif d’accompagner la pastorale d’ensemble et de consolider les liens de fraternité au sein de la communauté. Et ce, à travers la diffusion des informations visant, entre autres, l’édification du peuple de Dieu ; la propagation de la foi ; et la vulgarisation des activités issues de différents mouvements et groupes à charisme propre et commissions paroissiales.

Trois temps forts ont marqué cette publication du 100ème numéro, à savoir : la célébration d’une messe par le curé, qui écrit et veille sur l’éditorial de cet hebdomadaire paroissial. En effet, c’est l’Abbé Simon Zindo qui rédige aussi les homélies de chaque dimanche. Il s’en est ensuite suivi une conférence-débat animée par le journaliste Eugène Khonde du quotidien La Prospérité, qui est aussi membre de ladite commission paroissiale. Elle a tourné autour du thème : « Le rôle des médias dans la société ».

L’orateur du jour, accompagné de la présidente de la commission à l’honneur, et des deux représentants de la commission diocésaine, Arthur Kalula et Jacques Matodi, a rappelé la noble mission du journaliste dans la société. Une mission délicate qui repose sur la vérité des faits souvent contraignants.

La démarche exige que le journaliste tienne compte du couple liberté-responsabilité dans le traitement de l’information, selon les normes d’éthique et de déontologie professionnelle.

Une réjouissance a clôturé ce moment de convivialité avec des responsables de différentes commissions paroissiales et groupes à charisme propre invités pour la circonstance. Ces derniers n’ont pas manqué d’encourager cette commission qui prend de plus en plus de l’ascenseur.

Signalons par ailleurs que ce bulletin d’informations paroissiales a déjà traversé des frontières d’une paroisse à une autre de la capitale et quelques provinces. Il contient des informations variées dans divers domaines, notamment des nouvelles de l’Eglise (Vatican, Archidiocèse, Cenco, paroisses), sans oublier l’actualité sportive, culturelle, ainsi que des conseils pratiques en santé, en beauté, et arts culinaires très appréciés des fidèles paroissiens. Il y est aussi consacré des pages roses et nécrologiques.

(Irène Musune)