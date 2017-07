Kinshasa : J. Kabila inaugure le mémorial du soldat congolais

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le Président de la République Joseph Kabila vient d’inaugurer, ce matin, un mémorial, symbole de reconnaissance aux Forces armées congolaises, qui ont marqué leur présence sur divers chantiers en vue de la paix et la sécurité du pays hier et aujourd’hui.

Celui-ci est localisé au Rond-point Forescom, au cœur même de la ville de Kinshasa.

Badi

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.