Kinshasa : Grève en vue à l’ ex-Onatra

Impayés depuis bientôt quatre mois, les agents et cadres de la société congolaise des transports et ports menacent de déclencher un mouvement de grève dès ce vendredi, 03 mars. Les travailleurs de cette société commerciale du portefeuille de l’ Etat attribuent cette situation asphyxiante à l’ ADG intérimaire qui n’ arrive pas à tenir ses promesses faites aux agents.

« La tension est à son comble…», alerte Pitho Ilufa, président du bureau national de la délégation syndicale à la Sctp. « Il faut éviter que la SCTP serve de foyer de tensions permanent », insiste-t-il en chargeant, léwis Banguka, actuel ADG ai de l’ entreprise d’ être à l’ origine de cette situation qui plonge agents et leurs familles dans une précarité sociale inouïe.

« Il est descendu en date du 27 janvier à Kinshasa et à Matadi, promettant la concrétisation de la paie du mois de janvier et novembre au plus tard le 02 février. A ce jour, le 01 mars, les agents totalisent quatre mois d’arriérés », assène M.Ilufa.

Si rien n’ est fait dans les 48 heures qui suivent, les agents réunis hier en assemblée générale, ont promis de sécher dès ce vendredi. Toutefois, la décision finale dépendra des négociations en cours. D’ après nos informations, la délégation syndicale rencontrera ce jeudi, la ministre du portefeuille avant d’échanger avec les services de la primature.

Le président du bureau syndical qui ne désespère pas croit que la solution pourrait être trouvée pendant ce dernier jour de négociations. Au cas contraire, prévient-il, les agents mettront en exécution leur menace de grève.

Jean Pierre Kayembe