Kinshasa et Bruxelles : Vers le dégel ?

Le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, a accordé vendredi 28 septembre à New York, une audience au Premier ministre belge Charles Michel, en marge de la 73ème session ordinaire de l’Assemblée générale des Nations unies au cours de laquelle plusieurs questions d’actualité ont été abordées, attestant le maintien du dialogue entre Kinshasa et Bruxelles.

A cette occasion, la RDC et la Belgique se sont engagées à aller vers « une normalisation de leurs relations ». « J’ai senti chez le Président Kabila une volonté de désescalade dans les relations entre la Belgique et la RDC », a déclaré Charles Michel à l’issue de l’entretien. « Le fait que nous nous soyons rencontrés si longtemps signifie que nous allons tout mettre en œuvre pour y parvenir », a encore estimé le chef du gouvernement belge au sortir de cet entretien de près de deux heures, d’abord dans un format élargi, puis en tête-à-tête sur demande de la partie belge.

« On a eu un entretien qui était plutôt positif, très utile pour essayer d’avoir une bonne compréhension de part et d’autre de manière à envisager nos relations bilatérales. Je formule le vœu que cet entretien soit très utile et que l’on puisse espérer des évolutions favorables, dans les prochaines semaines, sur les relations entre l’Europe et l’Afrique, mais aussi sur le plan bilatéral », a déclaré le chef du gouvernement belge.

Son vœu est donc que cet entretien qui a été « utile et positif » puisse conduire à « améliorer à l’avenir la compréhension entre la RDC et la Belgique, à améliorer nos relations bilatérales dans l’intérêt des populations respectives ». Et déjà, une source diplomatique annonçait, en marge de la rencontre Kabila – Charles Michel, une prochaine visite dans la capitale belge du vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de l’intégration régionale, Léonard She Okitundu.

Depuis plusieurs mois, les relations entre la RDC et la Belgique se sont beaucoup détériorées. Il y a eu notamment la suspension de la coopération militaire belge, la fermeture du consulat de la RDC à Anvers, la fermeture de la maison Schengen à Kinshasa ainsi que de l’Agence de coopération belge.

Soulignons que le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, a regagné Kinshasa samedi, au terme de sa participation, à New-York aux Etats-Unis, à la 73ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies. En marge de cette session, le Président Joseph Kabila a eu des entretiens successivement avec le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, le Premier ministre belge, Charles Michel et la Secrétaire exécutive de la commission économique de l’ONU pour l’Afrique, Mme Vera Somwe.

JMNK/Acp

