Kinshasa : des détenus amnistiés

Soixante-dix-neuf détenus pour faits insurrectionnels, faits de guerre et infractions politiques viennent d’être amnistiés. Après examen des dossiers, le ministre d’État et ministre de la Justice et Garde de sceaux, Alexis Thambwe Mwamba a rendu public l’arrêté signé le 13 octobre 2017. Après la signature de l’acte d’engagement par ces désormais ex détenus, il ressort que ces personnels sont éligibles à la loi portant amnistie.

