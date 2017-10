Kinshasa : CENI échange avec les femmes

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

« L’évaluation du processus électoral depuis son lancement jusqu’à ce jour » était au centre des échanges entre la Céni, Commission électorale nationale indépendante et les femmes de la thématique agricole. La rencontre a eu lieu le jeudi 18 octobre à Kinshasa.

Occasion pour la Céni de sensibiliser ces femmes pour ne pas céder aux intoxications des politiques, surtout après la publication du calendrier électoral ; mais plutôt de vulgariser les vrais messages donnés par la centrale électorale.

Elodie Tamuzinda, membre de l’Assemblée plénière de la Céni, qui a salué le travail abattu par ces femmes, les a invitées à partager les connaissances acquises avec leurs bases respectives.

Badi

