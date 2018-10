Kenge : Matthieu Kitanga préside une matinée politique

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Après une forte marche de soutien à la candidature d’Emmanuel Ramazani Shadary à la présidentielle de 23 décembre prochain, faite par la population de Kenge et l’inauguration du Centre Pédiatrique Shadary, l’heure a été, ce lundi 29 Octobre 2018, à la remise à niveau des militantes et militants du PPRD de la province de Kwango.

C’était au cours d’une chaleureuse et pétillante matinée politique tenue au siège provincial du parti cher à Joseph, sous la conduite de Matthieu Kitanga, directeur de cabinet du Secrétaire Permanent de cette formation politique, Emmanuel Ramazani Shadary.

L’occasion était pour le lieutenant du Dauphin de Joseph Kabila d’éveiller les consciences de ses camarades de Kwango sur les grands enjeux de l’heure: les élections que le PPRD entend remporter à tous les niveaux.

Cette inoubliable matinée politique a connu la participation de grandes figures du Kwango, dont le professeur Théophile Bemba, l’honorable Wenzi Wakuyula, Mme Astrid Buka et de Mme Germain Bangu, qui à l’unanimité ont appelé tous les kwagolais à l’unité et à la solidarité sans lesquelles la province du Kwango ne serait construite.

Message apprécié et capté par tous les kwangolais qui ont remercié, par leur gouverneur Kanys Makofi Kabamba, le Dircab Matthieu et toute sa délégation, pour leur présence, qui a par ailleurs facilité cette unité.

J.L

