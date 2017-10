Katebe Katoto investit dans les logements sociaux

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Les congolais vivant dans la capitale ainsi que ceux des autres coins du pays pourront bénéficier très prochainement des logements sociaux. Ce, grâce aux efforts de l’homme d’affaire Raphael Katebe Katoto avec le Gouvernement congolais.

Dans l’objectif de doter chaque Congolais un logement décent, le ministre de l’Urbanisme et Habitat Joseph Kokoniangi, et l’homme d’affaire congolais ont signé, ce vendredi 13 octobre, un contrat de construction de logements sociaux.

La 1ère étape de ce projet va être exécutée sur les sites se trouvant aux environs de l’aéroport international de N’Djili. Et cela dès le mois prochain a déclaré Raphael Katebe au sortir de cette cérémonie.

