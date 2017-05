Kasangulu:« 69 détenus ont fait la malle sans casse» JC Vuemba

La prison de Kasangulu au Kongo- Central ne compte plus que cinq détenus sur les 74 qui y étaient gardés. Tous les autres se ont évadés aux petites heures de ce vendredi.

“Ce matin, à une heure du matin, il y a eu un mouvement de foule dans la prison de Kasangulu qui contenait 74 prisonniers et 69 ont poussé les portes, malheureusement, il y avait, un ou deux agents du service pénitencier ainsi que trois policiers, ils se sont fait la malle“, confie, Jean Claude Vuemba, l’ unique député élu de la cité de Kasangulu. D’ après l’ opposant, aucun dégât n’ est à déplorer à la suite de cette évasion massive. “Les prisonniers sont partis, il n’ y a pas eu de casse, pas de blessés non plus“, affirme t-il.

Jean Claude Vumba préfère ne pas faire un lien entre cette évasion et les événements de Kinshasa. Pour rappel, les des adeptes de Bundu Dia Mayala ont attaqué mercredi la prison centrale de Kinshasa à l’ aide d’ armes à feu et ont réussi selon le ministre de la justice, à exfiltrer leur chef spirituel, le député nationale, Zacharie Badiengela alias Ne Mwanda Nsemi. L’ assaut a causé mort d’ hommes et plusieurs dégâts matériels sont à déplorer dont une trentaine de véhicules calcinés et un bureau administratif mis à sac. Le ministre d’ État en charge de la justice qui a visité hier ce centre pénitentiaire a promis de donner le bilan officiel dans les heures qui suivent après aboutissement des enquêtes.

Jean Pierre Kayembe