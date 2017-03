Kasaï: Les corps sans vie des experts onusiens découverts près de Tshimbulu

C’est officiel ! Les trois membres du groupe d’ experts des nations-unies sur la RDC enlevés le 12 mars dernier sur l’ axe Bukonde – Tshimbulu ont bien été exécutés par leurs ravisseurs. Hier, trois corps sans vie ont été retrouvés près de Tshimbulu, une zone située à quelques 120 Km au sud de la ville de Kananga ( Kasaï- Central). L’ information donnée par la police est confirmée par le porte-parole du gouvernement.

« A ma connaissance, il n’ y a pas d’ autres étrangers qui aient disparu dans la région », confie Lambert Mende. Les corps découverts sont ceux d’ une femme et de deux hommes.

Les deux Onusiens et leurs quatre accompagnateurs dont leur interprète et trois conducteurs de moto avaient été Kidnappés le 12 mars 2017 par des hommes non autrement identifiés. D’ après les sources onusiennes, l’ américain Michael Sharp, et la Suèdoise Zahida Katalan enquêtaient sur les violations des droits de l’ homme commises dans cette partie du pays en proie à la milice Kamwena Nsapu. La découverte de ces corps a été rendue possible grâce aux recherches déclenchées par les autorités locales en collaboration avec l’ ONU. La milice Kamwena Nsapu qui sévit dans la région a déjà fait près de 400 morts et 200.000 déplacés.

Jean Pierre Kayembe