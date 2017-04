Kasaï : Kabila qualifie la milice Kamwena Nsapu de ” terroriste”

L’horreur qui s’ abat sur l’ espace Kasaïen a occupé les premières phrases du discours du chef de l’ Etat, mercredi devant les deux chambres parlementaires réunies en congrès. Le président de la République a évoqué un conflit coutumier qui a dégénéré en violences meurtrières, violences entretenues par une milice muée en “terroriste”. « La situation est au cœur de nos profondes préoccupations », s’ est-il exprimé du haut de la tribune du congrès.

Kasaï : Kabila parle d’ une barbarie inacceptable et rend hommages à Etienne Tshisekedi. Une minute de silence @fatshi13 @moise_katumbi — RTGA WORLD (@RtgaWorld) April 5, 2017

Joseph Kabila a rappelé son obligation constitutionnelle de rétablir l’ ordre public face aux atrocités inacceptables commises sur les victimes innocentes. Il a annoncé la promulgation des ordonnances instituant un secteur opérationnel au Kasai pour faire face à la milice.

Urgent: Kabila "Un secteur opérationnel mis en place au kasai pour faire face à la milice kamwena Nsapu" @Muabilu_pius @MinakuAubin — RTGA WORLD (@RtgaWorld) April 5, 2017

S’ exprimant sur la cruauté qui accompagne les descentes punitives de la milice, M.Kabila s’ est engagé à œuvrer pour que justice soit faite. « Les crimes commis sur les agents de l’ ordre, la population et les experts de l’ Onu ne resteront pas impunis », a-t-il affirmé. Il a annoncé avoir instruit le gouvernement pour qu’ il apporte le concours nécessaire aux enquêtes qui sont en cours. Le président de la République a appelé la population au calme et promis de tout faire pour rétablir la paix et l’ ordre public dans cette partie du centre de la République.