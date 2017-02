Kasaï-Central: La situation se calme, les parents font vacciner leurs enfants contre la rougeole

Le calme refait de plus en plus surface sur toute l’étendue de la ville de Kananga, capitale de la province du Kasaï-Central. Ce qui a permis ce matin à la plupart de parents de faire vacciner leurs enfants contre la rougeole. C’est ce qu’a constaté le Réseau des journalistes « Amis de l’Enfants » (RJAE) en mission de couverture médiatique de la campagne contre la rougeole, lancée par le Programme élargi de Vaccination (PEV).

Alors qu’hier c’était impossible de sortir de chez soi à cause de la forte présence des miliciens de feu chef Kamwena Nsapu, tué par les forces de l’ordre au mois d’août dernier, semant terreur et désolations ça et là, ce mercredi, la situation est revenue à la normale grâce à l’intervention de la police visible dans tous les coins de cette grande ville du Kasaï-Central.

« Depuis ce matin, les parents se sont quand-même présentés dans des différents centres de santé pour faire vacciner leurs enfants, alors qu’hier, c’était difficile. Les hommes de Kamwena Nsapu tué au mois d’août dernier, avaient envahi certaines zones de santé pour disperser les populations », a indiqué Frida Mavungu, journaliste, membre du Rjea.

A l’en croire, au total 1 million 519. 87 enfants sont attendus à cette campagne de vaccination, soit 17% de la population totale, dont le coup d’envoi a été donné dans la commune de Ndesha dans l’air de santé de Kamumpongo 1.

Ainsi, le Réseau des Journalistes « Amis de l’Enfant », appuyé le Fonds des Nations unies pour l’Enfance (Unicef), espère qu’avec le retour au calme et la maitrise de ces fauteurs de trouble par la police, voir les opérations de vaccination s’étendre dans toute la ville et dans d’autres coins ciblés. Soulignons que cette campagne est organisée par le Programme élargi de vaccination, soutenu par l’Unicef, Gavi et Msh.

(Yassa)