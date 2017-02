Kamwena Nsapu: Nouvelle journée tendue à Kananga

Les activités ont été partiellement paralysées ce mercredi dans la ville de Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï-Central. A la base, des tirs nourris entendus dans deux quartiers de la ville, réputés bastion de la milice Kamwena Nsapu. Nos sources sur place parlent des quartiers Kamayi et Salongo Mwimba, respectivement dans la commune de Kananga et celle de Nganza. « Ecoles, boutiques, magasins et autres avaient momentanément fermé leurs portes », commente Patrick Mukengeshayi, notre correspondant dans l’ex-Luluabourg. Pour l’ instant, aucun bilan n’ est encore disponible mais d’ autres sources indiquent qu’ il y aurait eu mort d’ hommes.

Ces nouveaux affrontements entre forces de l’ ordre et adeptes de Kamwina Nsapu interviennent au moment où le phénomène, né l’ année passée entame un nouveau virage. En effet, un groupe de supposés ex-miliciens de ce chef de Bajila Kasanga( Tribu du Kasai Central, Ndlr) favorables à une cessation des hostilités sont depuis la semaine dernière en pourparlers avec les autorités provinciales.

Au centre des négociations, une liste de revendications du mouvement traditionnel qui réclame entre autres, la suppression des barrières policières érigées sur plusieurs axes routiers du territoire de Dibaya mais aussi la libération de tous les éléments de leur groupe, détenus dans tous les lieux carcéraux de la place. Satisfait de la démarche, le gouvernement provincial encourage d’ autres jeunes, membres de la milice à emboiter les pas à ce premier groupe de désormais ex-miliciens.

Dans cette logique, les médias locaux sont mis à contribution pour sensibiliser les éléments encore actifs au sein de ce mouvement en faveur d’ une démobilisation assistée. Par ailleurs, Guelord Tshimanga, porte-parole de ces ex- miliciens fustige les actes de vandalisme perpétrés par certains de ses anciens amis tel le fait pour eux de s’en prendre aux édifices publics à l’ instar des établissements scolaires.

Jean Pierre Kayembe