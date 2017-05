Kamwena Nsapu Gate: La Lucha confie le cas Kanku à la CPI

Stupéfait par les troublantes révélations du New-York Times sur l’ implication présumée de Clément Kanku dans la déstabilisation de la région du Kasaï, le mouvement citoyen, Lucha( Lutte pour le changement), section de Kananga exige que la procureure de la cour pénale internationale, la Gambienne Fatou Ben Souda se saisisse du dossier qui accable l’ élu de Dibaya.

« Nous demandons que la Cour pénale internationale se saisisse du dossier et ouvre l’enquête pour que la vérité soit établie. Cela doit se faire avec l’accompagnent du Conseil de sécurité des Nations unies», déclare Norbert Dibelay, membre de la Lucha Kananga.

Pour le mouvement pro démocratie, « les actes posés par cette milice, au regard du droit international sont horribles et ne peuvent pas rester impun ». La Lucha considère que les auteurs, commanditaires et complices des atrocités commises par les hommes de Kamwena Nsapu doivent subir la rigueur de la loi et méditer leur sort en prison. « Ils se faisaient passer pour des faiseurs de paix, alors qu’au fond ils attisaient le feu», déplore le mouvement.

Sur une radio locale, un proche de l’ élu qui a reconnu l’ authenticité des enregistrements a dénoncé l’ interprétation erronée qu’on en fait. Pour lui, l’ ancien ministre à la coopération et au développement n’ a aucun lien avec les tueurs du Kasaï. Incriminé, Clément Kanku a promis de se prononcer aujourd’hui.

Jean Pierre Kayembe