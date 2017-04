Kabila tranche : Le premier ministre attendu dans 48h !

Le grand oral du chef de l’ Etat a vécu. Dans un discours frénétiquement applaudi, Joseph Kabila a sonné la fin de la récréation. Très attendu sur la question de la désignation du premier ministre, le président de la République a demandé au rassemblement à qui revient le poste d’ éviter les querelles intestines et d’ harmoniser les vues afin de présenter la liste de candidats à la primature. Devant le congrès, le chef de l’ État a promis de nommer un premier ministre dans les 48 heures qui suivent. Il a salué le travail abattu par la Cenco et demandé au parlement de se pencher sur la loi portant création et fonctionnement du Cnsa ( Conseil national de suivi de l’ accord).

Jean Pierre Kayembe