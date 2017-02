Judo: Se conformant aux statuts de la Fénacoju, L’Eujukino4 invite les ASJ à tenir leur AGO et AGEE

Dans une correspondance, dont N/Réf : Eujukino4/SE/001/2017, parvenue à la rédaction du Journal L’Avenir, les deux correspondants officiels de l’Entente Urbaine de Judo de Kinshasa-Ouest ‘’Eujukino4’’ en l’occurrence Me Roger Esanga Bofey et Jean Mick Mulamba Isafamba, respectivement secrétaire exécutif et président, enjoignent toute affaire cessante les présidents des Associations Sportives de Judo. Ce, afin de tenir les Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires Electives de leurs Associations Sportives (clubs) conformément aux statuts de la Fénacoju, type FIJ où les élections doivent se dérouler aux postes de Président avec sa liste, de Secrétaire sportif et de Trésorier, de procéder à la tenue de ces assises au courant de ce mois de février. Ceci parce que les assises de l’Entente est prévue au mois de mars 2017.

L’Eujukino4 précise qu’il est impérieux que chaque association confirme la tenue de ses assises par écrit 48 heures au préalable. Ce, tout en y joignant les frais relatifs aux transports (aller) des délégués suivant la modalité préétablie et les Associations devant procéder à la relance d’activité suivront la même voie.

L’Eujukino4 fait remarquer néanmoins, qu’en cas de toute tenue tardive de l’AGEE, l’Association concernée paie l’amande de 20 $ US. Tandis que pour le dépôt tardif de Procès-verbal (PV), l’amande de 10 $ US est infligée aussi à l’ASJ fautive.

Et l’Eujukino4 de préciser : « Chaque Association Sportive qui prendra part effective aux activités de l’Eujukino4 saison 2017 en cours, doit avant toute chose introduire le P.V. susdit à l’entente. Faute de quoi, elle ne sera nullement retenue ».

Les ASJ Mombele et Marseille, qui encourent des suspensions demeureront inactives jusqu’aux termes de leurs punitions, nécessitent les paiements d’amendes et réparations de dégâts causés.

Les Associations redevables à l’Entente doivent se conformer le jour de la confirmation de leurs AGEE.

(Antoine Bolia)