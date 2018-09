Judo: Les judokas de la RDC sont capables des exploits aux compétitions internationales

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Mis dans des conditions idéales, les judokas de la République Démocratique du Congo sont capables de réussir des exploits inouïs. Des exemples abondent pour attester cette assertion.

L’opinion sportive nationale se souvient que le judo fut dans un passé récent, l’une de disciplines sportives qui sauvaient l’honneur de la RDC dans les compétitions internationales. Avec la division qui avait élu domicile au sein de la fédération, le judo avait cédé le flambeau à d’autres telles que le Taekwondo et autres. N’effectuant plus assez de sorties sur le plan international, le judo congolais a perdu de son mordant suite à la politique injuste de ne financer que 4 disciplines. Avec la levée de cette mesure, le judo et d’autres disciplines ont repris du souffle.

Tout récemment dans un tournoi international de judo à Luanda en Angola, la République Démocratique du Congo qui n’avait aligné que 13 judokas, a réalisé un grand coup avec une moisson abondante de 11 médailles dont 4 en or, 3 en argent et 4 en bronze. Parmi les médaillés d’or figure Tegra Elali de Temple de Godjuru Ceka de Me Yamachita Lukoki Ngombo. Ceci doit interpeller les autorités sportives à envisager une bonne politique de participation des disciplines sportives aux compétitions internationales. Cette fois-ci au moins que la RDC arrive à arracher une première médaille olympique en 222O. C’est possible pourvu qu’on y croit.

Antoine Bolia

