Judo: Le Lourd Cédrik Mandembo a perdu sa mère

Une fois de plus, la mort a frappé la famille du judo congolais. Il nous revient du secrétaire exécutif de l’Entente Urbaine de Judo de Kinshasa Ouest ‘’Eujukino4’’ que le lourd de l’ASJ Essende, Cédrick Mandembo a perdu sa mère depuis le lundi 27 février dernier. Le deuil se tient à Kauka. La rédaction sportive du Journal L’Avenir saisit ce moment douloureux pour présenter ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée et au judoka Cédrick Mandembo qui a rendu des bons et loyaux services à la nation congolaise et au judo congolais en particulier. Ce dernier était le seul judoka qui avait défendu les couleurs de la RDC en judo aux Jeux Olympiques de Londres en 2012.

(Antoine Bolia)