Judo: Déjà les 1/2 de finale à l’Eujk-Centre

On a joué les ¼ de finale au championnat par équipe de l’Entente Urbaine de Judo de Kinshasa qui se déroule au stadium Ndelo Masikita de Matete.

Les résultats ci-après étaient enregistrés le dimanche 10 septembre :

Hier au stadium Ndelo Masikita, deux autres ¼ de finale ont donné les résultats ci-après :

½ finale le mercredi 13/09/2017

Le championnat en individuel de l’Eujk-Centre est prévu le samedi 16 septembre au même lieu à partir de 12h00.

Par ailleurs, la finale du championnat par équipe de l’Eujk-centre interviendra le dimanche 17 septembre.

(Antoine Bolia)

