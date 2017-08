Judo: Clôture ce jour du championnat individuel de l’Eujk-Est

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Initialement prévu le samedi 26 août au Dojo Centrakin, le championnat en individuel de l’Entente urbaine de Judo de Kinshasa Est ‘’Eujk-Est’’ a été reporté à mardi 28 août sur le même lieu.

Suivant le programme nous transmis par l’entité, la clôture intervient ce mercredi 30 août 2017 sur le même lieu.

Les férus du judo sont invités à venir nombreux apprécier les performances des judokas de l’Entente Est. Les joutes s’annoncent palpitantes.

(Antoine Bolia)

