Judo: Championnat par équipe de l’Eujk-Est et de l’Eujukino4 à huis clos

-Précisions sur championnat en individuel catégorie senior (hommes et dames) de la Lijukin

A l’Entente Urbaine de Judo de Kinshasa Est ‘’Eujk-Est’’, l’on ne connaît toujours pas le nom du second finaliste après la ½ finaliste du jeudi 19 octobre dernier au stadium des martyrs. Si le premier a pour nom St Robert qui avait battu Molokaï 3-2, la deuxième confrontation Onatra vs Tonya Tonya n’avait pas connu de fin normale. Emaillé des incidents au moment où Tonya Tonya menait au score 1-0, la rencontre n’avait pas connu une fin normale.

*Les entités en concertation

Face à la situation sus évoquée, les deux ententes Eujk-Est et Eujukino4 étaient en réunion hier, avec les associations sportives de judo encore en lice dans leurs championnats respectifs.

De cette réunion, le calendrier harmonisé se présente comme suit :

Mercredi 25 octobre 2017 : ¼ de finale de l’Eujukino4

Cekam vs Sokashi : Ste M. Goretti vs Centrakin :

Jeudi 26 octobre 2017 : ¼ de finale Eujukino4

Eujk-Est 18è édition

Vendredi 27 octobre 2017 à 15h30

½ finale : Onatra vs Tonya Tonya :

Dimanche 29 octobre ½ finale de l’Eujukino4

Finale Eujukino4

Mercredi 02 novembre

Finale Eujk-ESt

Jeudi 03 novembre à 15h30

Molokaï vs perdant de la rencontre du vendredi 27 octobre St Robert vs gagnant de la rencontre du vendredi 27 octobre

N.B : Toutes ces rencontres ont lieu à huis clos c’est-à-dire guichet fermé

De 9h00 à 10h00 : Pesée essaie

10h00 à 12h00 : Pesée officielle Stade Cardinal Malula

La compétition a lieu de 15h00 à 17h00 au stadium des Martyrs. Achat macaron obligatoire 3.000 FC + 1 photo passe port, athlètes et dirigeants pour accès à la compétition.

Ne peuvent accéder à l’installation que les membres des associations en compétition du jour dont les dix athlètes judokas ayant pris part à la pesée d’un président, d’un secrétaire sportif et d’un coach, tous porteurs des macarons d’accès délivrés par l’entité de leur appartenance. Ceci pour observer la discipline et l’application du règlement des compétitions en leur disposition.

*La Lijukin donne des précisions pour son championnat en individuel catégorie senior (hommes et dames)

Par une note circulaire parvenue à la rédaction du journal L’Avenir, la Ligue de Judo de Kinshasa ‘’Lijukin’’que préside Me Eugène Aliwu Tshiam informe les judokas catégorie senior hommes et dames, qu’elle organisera du 06 au 08 novembre prochain, son championnat en individuel. Et cela conformément au programme ci-après :

Inscription : Du 12/10/2017 au 05/11/2017 de 09h00 à 16h00

Lieu : Dojo national au Stade des Martyrs

Droit d’inscription : 4.000 FC

Lundi 06/11/2017 : Pesée au Dojo national Stade des Martyrs de 10h00 à 16h00

Du mardi 07 au mercredi 08/11/2017 : compétitions de 10h00 à 17h00 au stadium de basket stade des Martyrs.

N.B : les 4 premiers de chaque catégorie senior représenteront la ville de Kinshasa à la Coupe du Congo prévue au mois de décembre 2017, à Kinshasa.

De même, ils feront d’office partie de la présélection des Léopards judo pour préparer le championnat d’Afrique qui aura lieu à Tunis, au mois de janvier 2018.

(Antoine Bolia)