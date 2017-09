Judo: Ce dimanche 24 septembre au vélodrome de Kintambo, Finale explosive Ikam-St Georges à l’Entente Lukunga

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

La finale du championnat par équipe de l’Entente Urbaine de Judo de Kinshasa Lukunga devant opposer l’ASJ Ikam de Bandal à l’ASJ St Georges de la commune de Kintambo, qui était initialement prévue mercredi 20 septembre au Vélodrome de Kintambo, est reportée sur le même lieu, le dimanche 24 septembre, dans l’après-midi.

Connaissant les ambitions qui animent les deux clubs finalistes, l’on parie qu’il y aura une bonne ambiance le dimanche prochain dans l’après-midi au vélodrome de Kintambo. Ceux qui adorent le judo sont priés de venir nombreux encourager les athlètes de leurs communes respectives. Le souhait de tous est que le meilleur l’emporte en toute sportivité.

(Antoine Bolia)

